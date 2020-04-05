В Молдове число погибших от коронавируса выросло до 14 человек

В Молдове остается 752 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. От заражения COVID-19 скончались еще двое человек.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. В субботу скончались еще двое пациентов от заражения коронавирусом. Речь идет о мужчине и женщине, которые страдали от хронических заболеваний. Об этом в воскресенье заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"К сожалению, у нас два новых случая смерти. Речь идет о мужчине и женщине", - заявила Думбрэвяну.

По словам главы ведомства, мужчина в возрасте 41 года был госпитализирован 30 марта с двусторонней пневмонией. Он страдал от многочисленных хронических заболеваний. 71 –летняя женщина была госпитализирована 28 марта. Ее состояние состояние здоровья ухудшилось 2 апреля, у нее повысилась температура и начала развиваться пневмония.

Думбрэвяну также сообщила, что к настоящему моменту 9 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Врачи борются за их жизни.

Министр здравоохранения подчеркнула, что в тяжелом состоянии находятся 80 пациентов. Состояние здоровья средней тяжести у 304 пациентов, удовлетворительное – у 250 человек.

Таким образом в Молдове 14 летальных исходов в период вспышки вируса нового типа.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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