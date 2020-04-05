Дистанционный образовательный процесс будет возобновлен в понедельник

Министерство образования рекомендовало руководителям учебных заведений всех уровней принять во внимание утвержденную методологию.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Министерство образования вынесло решение, согласно которому учреждения должны возобновить учебный процесс с понедельника, 6 апреля.

Учебные заведения должны принять во внимание положения следующих нормативных актов:

- Методика организации дистанционного образования в условиях карантина для дошкольных образовательных учреждений (утверждена приказом № 378 от 26.03.2020)

- Методика продолжения дистанционного образования в условиях карантина для начальной, средней школ и лицеев (утверждена приказом № 351 от 19.03.2020);

- Рамочный регламент организации технического профессионального образования в период, когда доступ к учебным заведениям ограничен (утвержден приказом № 350 от 19.03.2020);

- Рамочные рекомендации по организации дидактических мероприятий онлайн в высших учебных заведениях при приостановлении учебного процесса в учебных аудиториях (утверждены приказом № 366 от 20.03.2020).

Министерство образования, культуры и исследований продлило приостановление образовательного процесса до 15 мая.

К настоящему моменту в Молдове действует чрезвычайное положение и "красный код" из-за коронавируса.

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