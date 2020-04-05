14:50 05 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Министерство образования, культуры и исследований.

Дистанционный образовательный процесс будет возобновлен в понедельник

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
221 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200405/29772486/distantsionnyy-obrazovatelnyy-protsess-budet-vozobnovlen-v-ponedelnik.html

Министерство образования рекомендовало руководителям учебных заведений всех уровней принять во внимание утвержденную методологию.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Министерство образования вынесло решение, согласно которому учреждения должны возобновить учебный процесс с понедельника, 6 апреля.

Пустая классная комната в школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Министерство образования установило правила дистанционного обучения

Учебные заведения должны принять во внимание положения следующих нормативных актов:

- Методика организации дистанционного образования в условиях карантина для дошкольных образовательных учреждений (утверждена приказом № 378 от 26.03.2020)

- Методика продолжения дистанционного образования в условиях карантина для начальной, средней школ и лицеев (утверждена приказом № 351 от 19.03.2020);

- Рамочный регламент организации технического профессионального образования в период, когда доступ к учебным заведениям ограничен (утвержден приказом № 350 от 19.03.2020);

- Рамочные рекомендации по организации дидактических мероприятий онлайн в высших учебных заведениях при приостановлении учебного процесса в учебных аудиториях (утверждены приказом № 366 от 20.03.2020).

Министерство образования, культуры и исследований продлило приостановление образовательного процесса до 15 мая. 

К настоящему моменту в Молдове действует чрезвычайное положение и "красный код" из-за коронавируса. 

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Главный вуз Приднестровья переходит на дистанционное обучение
Министерство образования установило правила дистанционного обучения
Удаленное обучение в Молдове: министр образования - о том, как это будет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
RT выпустил фильм о знаменитой больнице в Коммунарке
Они на передовой: RT выпустил фильм о знаменитой больнице в Коммунарке
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться