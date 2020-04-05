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Министерство Обороны РМ

Минобороны перебросило бронетехнику в Сороки и Штефан-Водэ

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (493)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200405/29773886/minoborony-perebrosil-voennuyu-tekhniku-v-soroka-i-shtefan-voda.html

В Штефан-Водском и Сорокском районе действуют усиленные меры безопасности в связи со вспышкой коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Министерство обороны разместило блокпосты в Сорокском и Штефан-водском районах. Центры этих территориально-административных единиц сейчас находятся на карантине.

Используемая маска лежит на земле
© AFP 2019 / AL BELLO
Еще в одном населенном пункте снимут карантин

"У нас несколько населенных пунктов, которые находятся на карантине. Сейчас военная техника переброшена в районы Штефан-Водэ и Сороки. Там зафиксировано большое количество случаев инфицирования COVID-19", - подчеркнул Пынзарь.

По словам министра, к настоящему моменту военные также задействованы в патрулировании улиц вместе с сотрудниками полиции и карабинерами.

"Уверяю, что я учитываю мнения каждого из вас. Поддерживайте врачей, военных, полицию, соблюдая меры, предпринятые властями"¸- добавил глава минобороны.


Режим карантина был установлен в Штефан-Водэ, Сороках и селе Карахасань 31 марта. Только за субботу в обоих городах были зафиксированы в общей сложности 72 случая заражения. Всего районах Штефан-Водэ и Сорока заразились 226 человек – это треть от общего число инфицированных. В субботу их количество достигло 752.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

На данный момент зарегистрировано 752 подтвержденных случая заражения коронавирусом. От заражения COVID-19 скончались еще двое человек. Таким образом в Молдове 14 летальных исходов в период вспышки вируса нового типа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (493)

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