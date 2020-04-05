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Скорая помощь

В Молдове от коронавируса скончался еще один врач

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (497)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200405/29774186/v-moldove-ot-koronavirusa-skonchalsya-esche-odin-vrach.html

В Молдове от COVID-19 скончался третий работник системы здравоохранения. Таким образом, число летальных исходов от эпидемии достигло 15 человек.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Эпидемиологический анализ подтвердил, что заражение врача-радиолога, произошло не при выполнении профессиональных обязанностей, уточнили в Министерстве здравоохранения.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Сороках от коронавируса скончалась врач скорой медицинской помощи

В ведомстве пояснили, что погибший - 59-летний враче Валериу Припа, который работал в частной клинике Repromed. Он был госпитализирован 28 марта в Республиканскую клиническую больницу. Как и остальные жертвы коронавируса, он также страдал от хронических заболеваний. Медики боролись за его жизнь до последнего.

"Эпидемиологический анамнез подтвердил, что заражение произошло не на рабочем месте. Ранее он путешествовал в Великобританию", - заявили в ведомстве.

Таким образом, общее количество летальных исходов от вспышки коронавируса 15 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (497)

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