В Молдове от коронавируса скончался еще один врач

В Молдове от COVID-19 скончался третий работник системы здравоохранения. Таким образом, число летальных исходов от эпидемии достигло 15 человек.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Эпидемиологический анализ подтвердил, что заражение врача-радиолога, произошло не при выполнении профессиональных обязанностей, уточнили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что погибший - 59-летний враче Валериу Припа, который работал в частной клинике Repromed. Он был госпитализирован 28 марта в Республиканскую клиническую больницу. Как и остальные жертвы коронавируса, он также страдал от хронических заболеваний. Медики боролись за его жизнь до последнего.

"Эпидемиологический анамнез подтвердил, что заражение произошло не на рабочем месте. Ранее он путешествовал в Великобританию", - заявили в ведомстве.

Таким образом, общее количество летальных исходов от вспышки коронавируса 15 человек.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK