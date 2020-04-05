22:27 05 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Национальный инспекторат патрулирования ГИП.

Полиция предупреждает: музейный комплекс "Старый Оргеев" закрыт

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (499)
134 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200405/29774731/politsiya-ezhednevno-patruliruet-territoriyu-kompleksa-staryy-orgeev.html

Ограничительные меры, предусмотренные режимом ЧП, распространяются и на комплекс "Старый Оргеев". Его работа также приостановлена.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Сотрудники Оргеевского инспектората полиции ежедневно патрулируют территорию музейного комплекса Старый Оргеев для предупреждения высокого скопления людей, сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП).

"В связи с ведением режима чрезвычайного положения на территории страны, была приостановлена работа музейного комплекса "Старый Оргеев", - заявили в ГИП.

Сотрудники полиции регулярно патрулируют местность и проводят разъяснительные беседы с лицами, намеревающимся попасти на территорию комплекса. Поэтому правоохранители обратились с к гражданам страны:

"Будьте ответственными соблюдайте меры, установленные властями и откажитесь от посещения туристического комплекса", - заявили в полиции.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

На данный момент зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусом. От заражения COVID-19 скончались еще двое человек. Таким образом, в Молдове 15 летальных исходов в период вспышки вируса нового типа.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (499)

По теме

Еще в одном населенном пункте снимут карантин
В Молдове число погибших от коронавируса выросло до 14 человек
В Молдове от коронавируса скончался еще один врач


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Река Бык в Кишиневе стала чище
Вода в реке Бык неожиданно изменила цвет- фото
Самоизоляция, гигиена и народные средства: как жители разных стран защищаются от коронавируса
Самоизоляция и народные средства: как жители разных стран борются с COVID-19
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться