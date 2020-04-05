Полиция предупреждает: музейный комплекс "Старый Оргеев" закрыт

Ограничительные меры, предусмотренные режимом ЧП, распространяются и на комплекс "Старый Оргеев". Его работа также приостановлена.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Сотрудники Оргеевского инспектората полиции ежедневно патрулируют территорию музейного комплекса Старый Оргеев для предупреждения высокого скопления людей, сообщили в Генеральном инспекторате полиции (ГИП).

"В связи с ведением режима чрезвычайного положения на территории страны, была приостановлена работа музейного комплекса "Старый Оргеев", - заявили в ГИП.

Сотрудники полиции регулярно патрулируют местность и проводят разъяснительные беседы с лицами, намеревающимся попасти на территорию комплекса. Поэтому правоохранители обратились с к гражданам страны:

"Будьте ответственными соблюдайте меры, установленные властями и откажитесь от посещения туристического комплекса", - заявили в полиции.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

На данный момент зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусом. От заражения COVID-19 скончались еще двое человек. Таким образом, в Молдове 15 летальных исходов в период вспышки вируса нового типа.

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