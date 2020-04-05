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Ртутный градусник для измерения температуры

Покупателям с повышенной температурой запрещен вход в столичные магазины

© Sputnik / Максим Богодвид
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (499)
83501
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200405/29776039/lyudyam-s-povyshennoy-temperaturoy-zapreschen-vkhod-v-magaziny.html

Кишиневская администрация усиливает меры для предупреждения распространения коронавируса в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Примэрия Кишинева обязала торговые единицы измерять температуру тела своих сотрудников, а также посетителей магазинов. Это решение Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев утвердила в субботу.

Coronavirus
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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Из решения комиссии следует, что руководство торговых точек должно обеспечить дополнительные меры защиты работников и посетителей. В частности, у входа в гипермаркеты, супермаркеты и торговые лавки должны быть установлены автоматические дозаторы дезинфицирующих средств.

Также должны быть предприняты меры для предотвращения больших скоплений людей. Для этих целей сотрудники и клиенты должны быть проинформированы о расстоянии, которое необходимо соблюдать для личной безопасности.   

Комиссия обязала администраторов торговых заведений измерять температуру посетителей и работников магазинов:

"Лицам, у которых температура тела превышает 37 градусов, будет запрещен вход в торговые единицы", - гласит текст решения.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

На данный момент зарегистрировано 864 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 оказались 15 человек, а вылечились - 30. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (499)

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