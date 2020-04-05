Власти Молдовы готовятся к четвертому сценарию развития пандемии

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Молдова постепенно приближается к четвертому сценарию развития событий, связанных с коронавирусом в стране, заявил на брифинге в воскресенье президент Молдовы Игорь Додон.

Он отметил, что по прогнозам молдавских специалистов Всемирной организации здравоохранения, пик заболеваемости коронавирусом в республике ожидается в первой половине апреля. Также было разработано четыре сценария развития ситуации и действия властей.

"У нас пока третий сценарий. В стране меньше тысячи заражений. Но вскоре мы перешагнем этот порог", - сказал Додон.

По его словам, это значит, что в стране подключат к борьбе с коронавирусом больше медучреждений.

В Молдове зарегистрировали еще 112 случаев COVID-19>>>

Президент добавил, что на заседании Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в воскресенье представители министерств и других государственных ведомств уже обсудили, как именно в стране произойдет переход к "четвертому сценарию". На данный момент, в республике выявлено 864 случая заражения коронавирусом нового типа, в том числе и среди медработников. Выздоровевших 30 человек. Зарегистрировано 15 летальных исходов.

Сколько медиков заражены коронавирусом

В Молдове 872 врача сдали тесты на COVID-19. Анализы сдавали те медики, которые задействованы в населенных пунктах, где были обнаружены очаги заражения.

"Всего заразилось 240 медработников. В ближайшее время все врачи пройдут обязательное тестирование на COVID-19", - заявил Додон.

Уже трое медработников погибли из-за коронавируса нового типа.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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