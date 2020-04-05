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Город Кишинев на самоизоляции

Власти всерьез рассматривают введение абсолютного карантина в Кишиневе

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (499)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200405/29776569/vlasti-vserez-rassmatrivayut-vvedenie-absolyutnogo-karantina-v-Kishineve-.html

Власти готовы прибегнуть к гораздо более радикальным мерам для противодействия распространению коронавируса.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Власти могут ввести полный запрет на выходы из дома без серьезных на то причин. Эта мера может коснуться жителей Кишинева, Штефан-Водэ и Сорок. Об этом написал в соцсетях президент Игорь Додон по итогам заседания единого командного центра.  

Coronavirus
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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Во время заседания, был затронут вопрос о карантине в Сороках и Штефан-Водэ. По словам главы государства, жители двух населенных пунктов недостаточно серьезно подходят к необходимости соблюдения мер по предупреждению распространения вируса. Додон подчеркнул, что власти находятся на грани того, чтобы установить там гораздо более жесткий карантин.

По его словам, центр также изучил работу местной администрации. Глава государства подчеркнул, что для управления кризисной ситуацией в Штефан-Водэ и Сороки были отправлены столичные специалисты.

"Обращаюсь к жителям двух населенных пунктов, а также жителям Кишинева, где также зафиксирована сильная вспышка вируса: если правила не будут строго соблюдаться, уже в ближайшем будущем мы можем ввести запрет на выход из дома без основательной причины", - добавил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего на данный момент зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусом в Молдове. Летальных исходов 15, выздоровевших 30.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (499)

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