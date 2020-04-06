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Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности из-за COVID-19

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200406/29780338/prezident-dodon-nameren-sozvat-vysshiy-sovet-bezopasnosti.html

На заседании Высшего совета безопасности представители власти обсудят ситуацию с распространением коронавируса в стране.

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон созовет 7 апреля Высший совет безопасности в связи с распространением коронавируса в стране. Такое решение глава государства принял после еженедельного совещания с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику.

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"Принял решение провести 7 апреля заседание Высшего совета безопасности Республики Молдова для обсуждения дальнейших мер по предотвращению новых случаев инфицирования коронавирусом", - написал Додон в Facebook.

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© Sputnik / Евгений Паскарь
Додон: ситуация со снабжением населения Молдовы продуктами питания стабильна
Как уточнил глава государства в понедельник представители власти обсудили сложную ситуацию в стране, связанную с выявлением все большего числа случаев COVID-19 в стране.

Отдельно чиновники поговорили о положении дел в Сороках и Штефан-Водэ, закрытых на карантин.

"Указали на возможность увеличения числа тестирований в день и отметили необходимость проведения в первую очередь проверки всех медицинских работников в стране", - отметил Додон.

Коронавирус в Молдове

По последним данным, в стране зарегистрировано 864 случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 17. Выздоровело 37 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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