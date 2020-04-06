Молдавский омбудсмен: зараженных COVID-19 следует оградить от дискриминации

Распространение коронавируса не должно негативно отразиться на социальной сплоченности и солидарности.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Офис народного адвоката запустил кампанию #EuNuSuntVirusEuSuntOm. Цель акции - борьба с дискриминацией граждан, которые заразились коронавирусом, сообщили в офисе омбудсмена.

"Коронавирус, к сожалению, является не только проблемой здоровья. Он также может спровоцировать ненависть, нетерпимость, социальную изоляцию и стигматизацию", - заявили в офисе.

Правозащитники считают, что гласность таких историй может вызвать эмпатию в рядах населения по отношению к гражданам, заразившимся и переболевшим COVID-19.

Цель кампании: борьба с дискриминацией граждан, у которых подозрение на коронавирус, инфицированных либо тех, кто излечился от COVID-19. В Офисе народного адвоката сообщили, что ранее подобная акция #IAmNotAVirus была запущена докладчиком ООН по правам национальных меньшинств Фернанандом де Варен в связи с атаками на китайцев или выходцев стран Азии в мире. Эту инициативу подхватила команда омбудсмена.

"К сожалению, в Молдове намечается тенденция, при которой заразившиеся и переболевшие коронавирусом становятся все чаще целью нападок потому, что они якобы виноваты в распространении вируса", - заявили правозащитники.

Офис народного адвоката обратился к гражданам страны с призовом не допустить того, чтобы COVID-19 повлиял на социальную сплоченность и солидарность.

Правозащитники подчеркнули, что стигматизация инфицированных граждан обернется тем, что они будут скрывать свою болезнь, дабы избежать дискриминации.

Это, в свою очередь, по их убеждению, приведет к дальнейшему распространению коронавируса.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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