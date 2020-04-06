Суд вынес наказание последнему участнику дерзкого ограбления в Кишиневе

Таким образом была поставлена точка в нашумевшем деле о разбойном налете на салон элитных часов в 2015 году.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Суд вынес приговор последнему участнику резонансного преступления, которое произошло пять лет назад в центре Кишинева, передает Генеральная прокуратура.

Таким образом, житель столицы был приговорен к 15 годам тюрьмы – это максимальное наказание, которое предусматривает статья о разбое – и возмещению морального и материального ущерба в размере 4,5 миллиона леев собственникам магазина. Вердикт был вынесен заочно, осужденный объявлен в розыск.

Вместе с тем, уточнили в прокуратуре, в целях возмещения урона, правоохранители наложили арест на имущество злоумышленника: автомобиль, который использовался для совершения преступления, восемь единиц недвижимого имущества, а также финансовые средства. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Преступление было совершено в конце 2015 года. Тогда четверо злоумышленников в масках проникли в магазин элитных часов напали на его сотрудников и украли 39 ценных изделий общей стоимостью в пять миллионов леев.

После этого столичная прокуратура провела серию следственных мероприятий совместно c компетентными органами Украины, Италии и Австрии для выяснения всех обстоятельств преступления. Правоохранителям тогда удалось установить, что украденные часы были доставлены на территорию Украины для перепродажи.

В итоге сотрудники прокуратуры провели свыше 50 обысков. По их результатам были изъяты оружие, боеприпасы, фальшивые документы, бижутерия и деньги. По подозрению в налете и соучастии были задержаны четверо жителей столицы в возрасте от 21 года до 42 лет. Двое признали свою вину и были приговорены к различным наказаниям три года назад. В отношение третьего уголовное дело было прекращено по причине смерти. Еще один был выдан молдавским властям Польшей. А последний сообщник только ожидает экстрадицию: к настоящему моменту он отбывает наказание в Италии за другое преступление.

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