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Машина скорой помощи.

В Молдове выявлен еще 101 случай заражения коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200406/29786828/v-moldove-vyyavlen-esche-101-sluchay-zarazheniya-koronavirusom.html

Таким образом совокупное количество инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 965 человек.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В Молдове подтвердился еще 101 случай заражение коронавирусом нового типа. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну во время брифинга в понедельник.

"Из 192 тестов, 101 выдали положительный результат", - заявила Думбрэвяну.

По её словам, в 4 случаях речь идет об "импорте" вируса: двое зараженных прибыли из Великобритании, один из Франции, еще один из РФ. 

Контрольно пропускной пункт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В 97 случаях речь идет о внутренней передачи коронавируса. Лидерами по количеству зафиксированных эпизодов оказались Кишинев - 23 случая, Штефан- Водэ - 16 случаев, а также Глодяны - 11 случаев. 

Глава Минздрава добавила, что от коронавируса скончались еще двое человек: 30-летний житель Кишинева и 70-летний житель Штефан-Водэ. Оба страдали хроническими заболеваниями. 

Таким образом, общее количество зараженных достигло 965. Всего коронавирус унес в Молдве жизни 19 человек.  

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)

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