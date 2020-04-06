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Национальный банк Молдовы

Выстоит ли Нацбанк перед кризисом: ответ из первоисточника

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200406/29788734/vystoit-li-natsbank-pered-krizisom-otvet-pervoistocnik.html

Центробанк Молдовы обеспечил себе достаточно пространства для маневров, он хорошо капитализирован и располагает высоким объемом резервных активов.

Кишинев, 6 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы обладает достаточным объемом валютных резервов, чтобы в краткосрочном периоде покрыть свыше ста процентов внешнего долга Молдовы, сообщили в НБМ.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Нацбанк Молдовы дал рекомендации, которых стоит придерживаться до октября

"Нацбанк пользуется преимуществами современного законодательства, которое защищает его независимость. Правовые нормы хорошо закреплены и предусматривают инструменты для продвижения валютной политики, стимулирующей экономику", - заявили в Нацбанке. 

В финансовом регуляторе подчеркнули, что НБМ хорошо капитализирован и обладает высоким объемом резервных активов. В пересчете на американскую валюту они достигают 2,95 миллиардов долларов.  

"Этого достаточно для покрытия импорта в течение пяти месяцев и более 100 процентов внешнего долга в краткосрочной перспективе". 

В национальном банке отметили, что располагают достаточным пространством для маневров, чтобы поддержать ценовую и банковскую стабильность.

Национальный банк Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Для поддержки банков: НБМ снизил норму обязательных резервов в леях и валюте

В марте исполнительный комитет Нацбанка принял решение разрешить лицензированным банкам гибкое управление долговыми обязательствами физлиц, которые столкнулись с проблемами выплаты кредитов в условиях чрезвычайного положения.

Руководство банков сможет применять соответствующие меры селективно в соответствии с возможностями КБ и положениями контракта.

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Тема:
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