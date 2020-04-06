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Президентура РМ.

Додон промульгировал пакет мер для поддержки населения и бизнеса

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (521)
65010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200406/29789226/dodon-promulgiroval-odobrennyy-kabminom-pod-sobstvennuyu-otvetstvennost.html

Положения закона, утвержденного правительством, представляют собой инструменты по смягчению последствий распространения коронавируса.

Кишинев, 6 апр – Sputnik. Глава государства промульгировал в понедельник закон, предусматривающий меры по поддержке граждан Молдовы и отечественных предпринимателей. 

"Разработка и принятие этого закона путем взятия правительством ответственности на себя перед Парламентом обусловлены эпидемиологической ситуацией, вызванной инфекцией COVID-19 и ее последствиями для национальной экономики", - написал Додон в соцсетях. 

Таким образом, положения утвержденного закона предусматривают следующие меры: увеличение пособия по безработице до 2775 леев, поддержку уязвимых семей путём увеличения минимального ежемесячного дохода до 1300 леев и увеличения пособия на ребенка до 975 леев.

Министерство финансов.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Власти выделят около миллиарда леев на поддержку граждан и бизнеса

Кроме того, предусмотрены послабления для бизнеса: субсидирование расходов, связанных с выплатой зарплаты в случае простоя, возврат социальных отчислений обладателям патентов и индивидуальным предпринимателям, а также снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa.

В среду правительство одобрило под свою ответственность пакет поправок к действующему законодательству. В таких случаях у депутатов есть 72 часа, чтобы объявить вотум недоверия кабинету министров. Однако никто из парламентской оппозиции этого не стал делать.

Коронавирус в Молдове

По последним данным, в стране зарегистрировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 19. Выздоровели 37 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (521)

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