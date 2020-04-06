Додон промульгировал пакет мер для поддержки населения и бизнеса

Кишинев, 6 апр – Sputnik. Глава государства промульгировал в понедельник закон, предусматривающий меры по поддержке граждан Молдовы и отечественных предпринимателей.

"Разработка и принятие этого закона путем взятия правительством ответственности на себя перед Парламентом обусловлены эпидемиологической ситуацией, вызванной инфекцией COVID-19 и ее последствиями для национальной экономики", - написал Додон в соцсетях.

Таким образом, положения утвержденного закона предусматривают следующие меры: увеличение пособия по безработице до 2775 леев, поддержку уязвимых семей путём увеличения минимального ежемесячного дохода до 1300 леев и увеличения пособия на ребенка до 975 леев.

Кроме того, предусмотрены послабления для бизнеса: субсидирование расходов, связанных с выплатой зарплаты в случае простоя, возврат социальных отчислений обладателям патентов и индивидуальным предпринимателям, а также снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa.

В среду правительство одобрило под свою ответственность пакет поправок к действующему законодательству. В таких случаях у депутатов есть 72 часа, чтобы объявить вотум недоверия кабинету министров. Однако никто из парламентской оппозиции этого не стал делать.

Коронавирус в Молдове

По последним данным, в стране зарегистрировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов увеличилось до 19. Выздоровели 37 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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