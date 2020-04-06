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Здание Европейского суда по правам человека

Доклад прокуратуры: за 2019 год Молдова проиграла в ЕСПЧ полмиллиона евро

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200406/29789579/doklad-genprokuratury-moldova-mproigrala-v-espch-polmilliona-evro.html

Большинство нарушений Конвенции по правам человека, установленных ЕСПЧ, были допущены судебными инстанциями.

Кишинев, 6 апр – Sputnik. В 50 процентах случаев Молдова была осуждена за нарушение права на справедливый суд. Об этом свидетельствует доклад подготовленный Генеральной прокуратурой.

Вердикт вынесен.
© Fotolia / Andrey Burmakin
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Таким образом, по обнародованным данным, ЕСПЧ в 2019 году высказался по 54 искам против Молдовы. В 40 случаях Срасбургский суд установил как минимум одно нарушение Конвенции молдавским властями. Общая сумма компенсаций, которые должна выплатить Молдова достигает полумиллиона евро. 

Согласно докладу, республика чаще всего нарушала следующие статьи Европейской конвенции по правам человека: ст. 3 (Запрещение пыток), ст. 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) ст. 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), ст. 13 (Право на эффективное средство правовой защиты).

В Генпрокуратуре подчеркнули, что большинство установленных нарушений касаются деятельности судов. По данным ведомства, в 50 процентах случаев Молдова была осуждена за несоблюдение права на справедливый процесс.

Европейский суд по правам человека.
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Тем временем, по данным Министерства юстиции, за первые два месяца 2020 года Молдова уже проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций таким образом превысила 45 тысяч евро. Согласно тому же источнику, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

В феврале председатель кабмина Ион Кику распорядился сократить бюджет судебной системы на 70 миллионов леев. Решение последовало после того, как ЕСПЧ приговорил Молдову к выплате компенсации истцам в деле "Gemeni". Сумму ущерба Страсбургский суд оценил в 3,5 миллионов евро. 

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