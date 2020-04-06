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Курс валют .

Курс валют на вторник: молдавский лей стабильно отступает

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200406/29789831/kurs-valyut-na-vtornik-moldavskaya-valyuta-stabilno-otstupaet.html

Национальный банк определил поведение молдавского платежного средства относительно всех основных иностранцев.

Кишинев, 6 апр – Sputnik. Нацбанк установил официальный обменный курс на вторник, 7 апреля.

Два "тяжеловеса" отвоюют у нашего лея по 10 банов.
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Таким образом, евро установится на отметке в 20.1288 лея. Американская валюта будет стоить 18.6369 лея.

Более скромно поведет себя украинская гривна: она поднимется в цене всего на один бан - до планки в 0.6846 лея. Совсем незначительно подорожает румынская национальная валюта, она будет стоить 4.1677 лея.

Российский рубль, тем временем, сохраняет стабильность. За него по-прежнему будут давать 0.2437 лея.

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