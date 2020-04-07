Погодные рекорды Молдовы 7 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Самым холодным 7 апреля на территории Молдовы было чуть менее века тому назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1936 году температура опустилась до – 4,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +28,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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