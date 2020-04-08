В Молдове число выздоровевших от коронавируса достигло 43

Глава Минздрава рассказала о том, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. К утру среды в Молдове зарегистрированы 1056 случаев заражения коронавирусом, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну. Она добавила, что общее количество выздоровевших достигло 43.

"Общее количество выздоровевших достигло 43 человек. Трое человек скоро будут выписаны из больниц после повторного теста", - заявила Думбрэвяну.

Глава ведомства уточнила, что из общего количество 114 "импортированы". В остальных случаях речь идет о заражении внутри страны. Кроме того, по словам Думбрэвяну, к настоящему моменту на наличие вируса были обследованы 5108 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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