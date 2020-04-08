За сутки в Молдову вернулись около тысячи граждан

Граждане Молдовы возвращаются на родину. Большинство из них пребывают в страну по сухопутной границе.

КИШИНЕВ, 8 апр - За последние сутки молдавскую границу пересекли 1831 человек, из них 1113 въехали в страну, сообщили в пограничной полиции.

Таким образом, молдо-украинская граница была пересечена 280 раз, а молдо-румынская 608 раз за последние 24 часа. Еще 225 человек прибыли в страну через аэропорт.

Правоохранители установили нарушения режима пограничной зоны, а также нарушения специального режима в условиях ЧП. Все лица, которые пересекли границу были обследованы. Также были составлены 1113 эпидемиологические карты.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На утро 8 апреля зарегистрировано 1056 случаев заражения.

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