В Молдове зафиксированы еще два случая смерти от коронавируса

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Республике Молдова скончались еще двое человек от COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 24 случаев.

Речь идет о 71-летнем жителе Кагула, который был госпитализирован 2 апреля. Также скончался 62-летний житель Глодян. Он был госпитализирован 6 апреля.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. И хочу заверить граждан, что врачи продолжат бороться за спасение жизней людей", - добавила Думбрэвяну.

К утру среды в Молдове зарегистрированы 1056 случаев заражения коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 24, а полностью выздоровели 43 человека.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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