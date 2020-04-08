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Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

В Молдове зафиксированы еще два случая смерти от коронавируса

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (545)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200408/29807865/v-moldove-zafiksirovany-esche-dva-sluchaya-smerti-ot-koronavirusa.html

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну выразила соболезнования семьям погибших.  

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Республике Молдова скончались еще двое человек от COVID-19. Таким образом, общее количество летальных исходов достигло 24 случаев.

Речь идет о 71-летнем жителе Кагула, который был госпитализирован 2 апреля. Также скончался 62-летний житель Глодян. Он был госпитализирован 6 апреля.

"Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. И хочу заверить граждан, что врачи продолжат бороться за спасение жизней людей", - добавила Думбрэвяну.

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове число выздоровевших от коронавируса достигло 43
К утру среды в Молдове зарегистрированы 1056 случаев заражения коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 24, а полностью выздоровели 43 человека.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (545)

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