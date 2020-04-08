14:37 08 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD18.57
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.69
Поиск
Используемая медицинская маска лежит на земле

Еще один жилой дом закрыт на карантин в Кишиневе

© AFP 2019 / AL BELLO
В Молдове
Получить короткую ссылку
291 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200408/29808328/esche-odin-stolichnyy-zhiloy-dom-zakryt-na-karantin.html

Карантин в доме будет действовать две недели. Режим был введен, чтобы избежать массового инфицирования коронавирусом.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Кризисная ячейка претуры сектора Центр ввела дополнительные ограничительные меры для жильцов многоквартирного дома по улице В. Келтуялэ. Накануне там были зафиксированы два случая заражения коронавирусом, заявили в претуре.  

"Кризисная ячейка приняла решение установить карантин и изолировать многоквартирный, расположенный по улице В. Келтуялэ 9/2", - заявили в администрации столичного сектора.

Карантинные меры предполагают, что из дома имеет право выходить один раз в день только один член семьи и не более, чем на полчаса. Жильцы дома, прежде чем выйти на улицу, должны заполнить декларацию под собственную ответственность о том, что они не будут контактировать с другими людьми. Также им предписано уведомлять семейного врача о своём состоянии здоровья.

Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Молдове зафиксированы еще два случая смерти от коронавируса

В претуре подчеркнули, что за несоблюдение условий карантина горожане могут быть привлечены к уголовной ответственности:

"Несоблюдение мер, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, представляет угрозу общественному здоровью и будет основанием для привлечения к административной, либо уголовной ответственности".

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Полная изоляция: жилой дом в столичном секторе Буюканы закрыт на карантин
Еще в одном населенном пункте снимут карантин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесной пожар в Чернобыльской зоне.
Лесные пожары в Чернобыльской зоне: произошел ли скачок уровня радиации
В Крыму прошли учения подразделений ПВО Черноморского флота
В Крыму прошли учения подразделений ПВО Черноморского флота
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться