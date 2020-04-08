Еще один жилой дом закрыт на карантин в Кишиневе

Карантин в доме будет действовать две недели. Режим был введен, чтобы избежать массового инфицирования коронавирусом.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Кризисная ячейка претуры сектора Центр ввела дополнительные ограничительные меры для жильцов многоквартирного дома по улице В. Келтуялэ. Накануне там были зафиксированы два случая заражения коронавирусом, заявили в претуре.

"Кризисная ячейка приняла решение установить карантин и изолировать многоквартирный, расположенный по улице В. Келтуялэ 9/2", - заявили в администрации столичного сектора.

Карантинные меры предполагают, что из дома имеет право выходить один раз в день только один член семьи и не более, чем на полчаса. Жильцы дома, прежде чем выйти на улицу, должны заполнить декларацию под собственную ответственность о том, что они не будут контактировать с другими людьми. Также им предписано уведомлять семейного врача о своём состоянии здоровья.

В претуре подчеркнули, что за несоблюдение условий карантина горожане могут быть привлечены к уголовной ответственности:

"Несоблюдение мер, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, представляет угрозу общественному здоровью и будет основанием для привлечения к административной, либо уголовной ответственности".

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