Депутаты рассмотрят проект об увеличении пенсионного возраста судьям

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Юркомиссия предложит депутатам соответствующий проект закона для голосования в первом чтении. Это решение комиссия утвердила в среду.

"Моё предложение - взять за основу этот концепт для первого чтения. В рамках второго чтения установим формулу, которая устранит противоречия с конституцией", - завил председатель комиссии Василе Боля.

Его инициативу члены комиссии поддержали единогласно.

Ранее кабинет министров дал положительное заключение по законопроекту о внесении поправок в Закон о статусе судьи. Его авторами являются депутаты фракции ПДС. Председатель правительства Ион Кику поддержал законодательную инициативу, он подчеркнул, что все граждане должны быть равны, особенно в вопросе, касающемся пенсий.

Между тем, авторы законопроекта утверждают, что норма призвана обеспечить справедливость в пенсионной системе Молдовы и устранить разрыв между условиями выхода на пенсию большинства граждан страны и судей.

Согласно проекту закона, судьи наряду с гражданами Молдовы будут выходить на пенсию в 63 года, а не в 50, как это предусмотрено сейчас. Документ также предполагает исключение пособия при выходе судьи на пенсию. При этом в правительстве сочли необходимым поправки внедрять постепенно, с 1 января 2021 года.

Председатель кабимна до этого распорядился сократить бюджет судебной системы на 70 миллионов лее. Решение последовало после того, как ЕСПЧ приговорил Молдову к выплате компенсации истцам в деле "Gemeni". Сумму ущерба Страсбургский суд оценил в 1,5 миллионов евро.

По данным, опубликованным ЕСПЧ, Молдова только за 2019 год проиграла там 54 дела. По 22 из них государство было осуждено за нарушение права на справедливый суд. По другим 15 – за нарушение права на собственность, а по девяти - за нарушение права на свободу и безопасность.

В Министерстве юстиции уточнили, что к началу 2020 году Молдова уже проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций таким образом превысила 45 тысяч евро. Согласно тому же источнику, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

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