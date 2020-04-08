Работник аппарата парламента заражен COVID-19

Коронавирус добрался и до парламента. Но в секретариате главного законодательного органа страны сообщили, что угрозы распространения инфекции там нет.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Один из сотрудников аппарата парламента был госпитализирован 3 апреля в связи с заражением коронавирусом, сообщили пресс-службе главного законодательного органа страны.

В главном законодательном органе страны уточнили, что сотрудник аппарата был заражен 26 марта. Это подтвердили результаты теста, который работник прошел 1 апреля. Третьего апреля он был госпитализирован. Об этом факте аппарат парламента был уведомлен 6 апреля.

"Согласно электронной системе института, сотрудник последний раз явился на работу 25 марта. То есть, до инфицирования", - сообщили в пресс-службе парламента.

К утру среды в Молдове были зарегистрированы 1056 случаев заражения коронавирусом. Общее количество летальных исходов достигло 24, а полностью выздоровели 43 человека.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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