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Скончался бывший премьер Молдовы Валериу Муравски

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200408/29810121/skonchalsya-byvshiy-premer-moldovy-valeriu-muravschi.html

Муравски был вторым премьер-министром в современной истории Молдовы. Он занимал эту должность в сложный период, в самом начале независимости республики.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Экс-премьер Молдовы Валериу Муравски скончался в ночь на среду. 

Как сообщают молдавские СМИ, последние дни политик провел в одной из столичных больниц. Он перенес сложную операцию. 

Валерию Муравски было 70 лет. Он стал вторым премьер-министром в современной истории Молдовы. Эту должность Муравски занимал с 28 мая 1991 года по 1 июля 1992 года. 

В дальнейшем Муравски продолжил свою политическую деятельность, он основал в 1999 году Национальную крестьянскую христианско-демократическую партию Молдовы и был ее председателем до 2002 года.

В 1998 году был избран членом парламента по спискам Блока "За демократическую и процветающую Молдову" во главе с Дмитрием Дьяковым.

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