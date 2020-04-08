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Заседание Парламента.

Депутаты задумались о проведении пленарного заседания "на удаленке"

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200408/29810263/deputaty-zadumalis-o-provedenii-plenarnogo-zasedaniya-na-udalenke.html

Однако организация "законодательной видеоконференции" оказалось делом не из простых. Помимо того, что это требует серьезных технических ресурсов, оказалось, что необходимо также внести изменения в регламент.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Члены парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету обсудили возможность проведения пленума главного законодательного органа страны в удаленном режиме общения.

C этой инициативой выступил председатель комиссии Василе Боля:" В случае, если техникам удастся обеспечить организацию заседания онлайн, как вы считаете, с точки зрения закона, это возможно?".

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Члены комиссии обратили внимание на то, что для этого необходимо изменить регламент парламента. По словам депутата-демократа Николая Чубука, хоть закон и не предусматривает такие вопросы, есть некоторые тонкости, которые следует учесть.

"Есть некоторые моменты, которые нам следовало бы учесть. Такие, как, например, голосование", - заявил народный избранник.  

Депутат от Платформы "ДА" Дину Плынгэу, в свою очередь, обратил внимание на вопрос об определении количества участников и голосующих.

"Установление кворума также будет проблематичным. Есть и другие аспекты. К примеру: а может ли депутат голосовать по телефону?", - добавил Плынгэу.

В итоге, члены комиссии условились изучить опыт других стран, чтобы адаптировать его под молдавское правовое поле.

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Тема:
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