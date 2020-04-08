Япония выделит Молдове партию лекарств для лечения больных COVID-19

Страна восходящего солнца протянула Молдове руку помощи в борьбе с распространением коронавируса в республике.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Япония выделит Молдове партию противовирусного препарата Avigan (Favipiravir), который сейчас находится на этапе тестирования, сообщили в МИДЕИ в среду.

Препарат будет направлен в инфекционную больницу Тома Чорбэ. Там сейчас лечатся большинство инфицированных COVID-19.

Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы сообщили, со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, что помимо республики, гуманитарная помощь будет оказана еще 20 странам.

Для срочного осуществления этой инициативы, Япония выделит грант в размере одного миллиона долларов ООН для приобретения и распределения лекарств.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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