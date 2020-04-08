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Въезд в город Сороки.

Власти ужесточили карантин в Сороках и ввели его в селе Талмаза

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (551)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200408/29813408/vlasti-uzhestochili-karantin-v-sorokakh.html

Комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердила дополнительные инструменты для борьбы с распространением коронавируса в Молдове.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Меры, введенные ранее властями в Сороках, не сработали, поэтому было принято решение усилить карантин. Об этом во время брифинга в среду заявил премьер Ион Кику.

"К сожалению, вирус в Сороках продолжает распространятся, а меры, предпринятые нами до этого, не возымели ожидаемого эффекта. Соблюдение горожанами и экономическими агентами этих правил оставляет желать лучшего", - заявил Кику.

В этих условиях Комиссия по ЧС приняла решение ужесточить режим карантина. Для этих целей там будет увеличено количество сотрудников полиции. По словам главы кабмина, данное решение включает многочисленные элементы, которые коснутся и горожан, и хозяйствующих субъектов.

Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Так, лицам старше 63 лет запрещено без серьёзного мотива выходить из дома, горожанам - собираться в большие группы (более двух человек). Также жители Сорок обязаны носить индивидуальные средства защиты - медицинские маски и перчатки.  

Тем временем, хозяйствующим субъектам запрещена продажа, онлайн-продажа продуктов, за исключением продовольственных, медицинских и гигиенических товаров. Также сотрудники обязаны иметь средства личной защиты.

По словам Кику, с 9 апреля будет введен карантин в селе Талмаза Штефан-Водского района. Там к настоящему моменту установлены 29 случаев инфицирования коронавирусом.

Также председатель правительства сообщил, что с 10 апреля на границе с Украиной возобновят работу КПП Окница – Сокиряны и Кельменцы-Ларга.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

 

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (551)

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