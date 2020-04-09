Мэрия собрала свыше двух миллионов леев в фонд борьбы с COVID-19

Столичная администрация отчиталась о распределении пожертвований, поступивших в фонд борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Средства были распределены между различными медицинскими столичными учреждениями, написал примар Кишинева Ион Чебан в социальных сетях.

Таким образом, всего столичной администрации удалось собрать 2,6 миллионов леев. При этом в фонде осталось еще около ста тысяч леев. Кроме того, примар рассказал, как были распределены средства. По его словам, 19 марта руководство города выделило муниципальной детской клинической инфекционной больнице и муниципальному роддому № 2 по 200 тысяч леев. Еще по 50 тысяч леев было выделено территориальным медицинским ассоциациям каждого столичного сектора. По 20 тысяч – претурам муниципия.

"На эти средства медицинские учреждения купили необходимые лекарства, защитное снаряжение, перчатки, халаты, маски, очки, термометры и т.д.", - написал Чебан.

Также 30 марта было выделено более миллиона леев Главному управлению социальной помощи и здравоохранения для приобретения: 3500 комплектов защитной экипировки/костюмов для врачей, 1000 тестов на COVID-19, 3500 защитных козырьков, 3500 защитных масок, 30 термосканеров. Расходные медицинские материалы были распределены между муниципальным медико-санитарным учреждениям.

К настоящему моменту в процессе перевода находятся еще свыше 700 тысяч леев. Полмиллиона леев достанутся центру Constructorul COVID-19, 100 тысяч - муниципальной детской клинической инфекционной больнице и 134 тысячи - главному управлению социальной помощи.

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