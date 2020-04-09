В Молдове число заболевших коронавирусом выросло до 1289

По итогам проведения 534 тестов, были установлены еще 115 зараженных, сообщила в четверг глава Минздрава Молдовы.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 115 случаев коронавируса нового типа. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"По итогам проведения 534 тестов, были установлены еще 115 зараженных", - подчеркнула министр здравоохранения.

В трех случаях вирус был занесен в Молдову из России, Германии и Италии. В остальных случаях речь идет о передаче внутри страны – больше всего новых инфицированных зарегистрированы в Кишиневе – 40 случаев.

К настоящему моменту в Молдове от коронавируса зафиксированы 29 смертей, а общее количество полностью излечившихся достигло 50 человек.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK