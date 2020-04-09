ЕС выделит Молдове 80 миллионов евро на борьбу с кризисом от COVID-19

Министр иностранных дел и европейской интеграции приветствовал системный подход при оказании поддержки Молдове со стороны Евросоюза.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Общий объем финансовой помощи, которую ЕС намерен выделить Молдове достигает 87 миллионов евро, сообщили в министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

"Мы высоко ценим помощь ЕС в этот сложный период. Она должна поддержать наши усилия в борьбе с кризисом и его последствиями. В частности, мы приветствуем системный, долгосрочный подход для поддержки системы здравоохранения, уязвимых слоев населения и социальных нужд", - подчеркнул глава МИДЕИ Олег Цуля.

Тем временем, на сайте проекта Восточного партнерства отмечается, что 8 апреля Европейская комиссия и Верховный представитель ЕС объявили о том, что разработают план целенаправленной помощи союза в поддержку усилий стран-партнеров в борьбе с пандемией коронавируса.

"Что касается региона Восточного соседства, ЕС предоставит 80 миллионов евро незамедлительной помощи и 883 миллиона евро краткосрочной поддержки Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины в борьбе с COVID-19", - указанно на сайте.

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