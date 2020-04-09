КС приостановил действие закона кабмина о поддержке граждан: что это значит

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Конституционный суд полностью приостановил действие закона, одобренного под ответственность правительства, о поддержке населения и отечественного бизнеса. Хотя оппозиционные депутаты запросили приостановить лишь несколько положений, предусмотренных соответствующей нормой.

"Во избежание негативных последствий для конституционного строя, суд считает, что приостановления действия оспоренных норм недостаточно. Необходимо полностью прекратить действие Закона №56 до урегулирования этого вопроса", - гласит решение КС.

Тем временем, авторы запроса подали его в Конституционный суд еще 7 апреля. В нем депутаты потребовали признать неконституционными некоторые положения закона, утвержденного правительством, и приостановить их действие.

Что это значит

В среду, 1 апреля, правительство одобрило под собственную ответственность пакет поправок к действующему законодательству. Они предусматривают ряд мер для поддержки граждан, бизнеса, а также изменение налогово-бюджетного законодательства. Именно к последнему пакету поправок у оппозиции и возникли претензии.

Тем временем, социальные меры предусматривают увеличение минимального размера пособия по безработице, поддержку малообеспеченных семей и т.д.

Поддержка бизнеса предполагала следующие пункты: субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой зарплаты в случае технической безработицы или простоя, освобождение от уплаты патента патентообладателям, возврат социальных взносов в фиксированной сумме для патентообладателей снижение НДС с 20 до 15% для сектора HoReCa и т.д.

Первым о решении Конституционного суда заявил председатель кабмина Ион Кику. Документ был опубликован на сайте КС вскоре после окончания брифинга премьер-министра. В приостановлении действия закона глава правительства обвинил парламентскую оппозицию.

По его словам, в связи с распоряжением суда, кабинет министров не сможет выполнить положения, предусмотренные нормой.

"Это результат безответственных, популистских действий политиков, которые спровоцировали приостановление действия закона", - заявил Кику.

Глава кабмина не исключил, что в ближайшем будущем будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия радикальных решений.

В четверг, 2 апреля, депутаты должны были заслушать премьера по законопроекту, утвержденному правительством. Однако, этого так и не произошло – не собрался кворум. В этом случае у парламентской оппозиции была возможность в течение трех дней вынести вотум недоверия кабинету министров. Впрочем, ни одна из фракции этого так и не сделала. Оппозиционеры пошли по иному пути и решили оспорить некоторые положения закона в Конституционном суде.

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