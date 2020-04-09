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Здание Конституционного суда Молдавии

КС приостановил действие закона кабмина о поддержке граждан: что это значит

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200409/29828257/ks-priostanovil-deystvie-zakona-kabmina-o-podderzhke-grazhdan-chto-eto-znachit.html

Правительство прекратит социальные выплаты, предусмотренные законом, утвержденным кабинетом министров под собственную ответственность.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Конституционный суд полностью приостановил действие закона, одобренного под ответственность правительства, о поддержке населения и отечественного бизнеса. Хотя оппозиционные депутаты запросили приостановить лишь несколько положений, предусмотренных соответствующей нормой.

Заседание кабинета министров РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кабмин взял на себя ответственность за меры по поддержке граждан и бизнеса

"Во избежание негативных последствий для конституционного строя, суд считает, что приостановления действия оспоренных норм недостаточно. Необходимо полностью прекратить действие Закона №56 до урегулирования этого вопроса", - гласит решение КС.

Тем временем, авторы запроса подали его в Конституционный суд еще 7 апреля. В нем депутаты потребовали признать неконституционными некоторые положения закона, утвержденного правительством, и приостановить их действие.

Что это значит

В среду, 1 апреля, правительство одобрило под собственную ответственность пакет поправок к действующему законодательству. Они предусматривают ряд мер для поддержки граждан, бизнеса, а также изменение налогово-бюджетного законодательства. Именно к последнему пакету поправок у оппозиции и возникли претензии.

Тем временем, социальные меры предусматривают увеличение минимального размера пособия по безработице, поддержку малообеспеченных семей и т.д.

Парламент РМ
© Sputnik / Cezar Salagor
Что заявили парламентские фракции о пакете законов, принятых правительством

Поддержка бизнеса предполагала следующие пункты: субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой зарплаты в случае технической безработицы или простоя, освобождение от уплаты патента патентообладателям, возврат социальных взносов в фиксированной сумме для патентообладателей снижение НДС с 20 до 15% для сектора HoReCa и т.д.

Первым о решении Конституционного суда заявил председатель кабмина Ион Кику. Документ был опубликован на сайте КС вскоре после окончания брифинга премьер-министра. В приостановлении действия закона глава правительства обвинил парламентскую оппозицию.

По его словам, в связи с распоряжением суда, кабинет министров не сможет выполнить положения, предусмотренные нормой.

"Это результат безответственных, популистских действий политиков, которые спровоцировали приостановление действия закона", - заявил Кику.

Глава кабмина не исключил, что в ближайшем будущем будет созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия радикальных решений. 

В четверг, 2 апреля, депутаты должны были заслушать премьера по законопроекту, утвержденному правительством. Однако, этого так и не произошло – не собрался кворум. В этом случае у парламентской оппозиции была возможность в течение трех дней вынести вотум недоверия кабинету министров. Впрочем, ни одна из фракции этого так и не сделала. Оппозиционеры пошли по иному пути и решили оспорить некоторые положения закона в Конституционном суде.

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