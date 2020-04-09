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Самолет

МИДЕИ организует три чартерных рейса из Европы и России c 10 по 12 апреля

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200409/29828859/s-10-po-12-aprelya-midei-organizuet-tri-charternykh-reysa-iz-Evropy.html

Министерство иностранных дел и европейской интеграции опубликовало график полетов молдавских чартеров.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. МИДЕИ сообщило о трех чартерных рейсах, которые доставят граждан Молдовы из Мадрида, Москвы и Брюсселя на родину в период с 10 до 12 апреля.  

Таким образом, в соответствующий период состоятся следующие рейсы:

Мадрид – Кишинев: вылет из испанской столицы состоится 10 апреля в 15:00. Стоимость билета 212 евро.

Москва (Внуково) – Кишинев: вылет состоится 11 апреля в 15:40. Стоимость билета 100 евро.

Брюссель – Кишинев: вылет состоится 12 апреля в 14:00. Стоимость билета 162 евро.

Согласно установленной процедуре, билеты смогут получить граждане, которые предварительно заполнили анкеты, размещенные на страничках дипмиссий в соцсетях.

В МИДЕИ подчеркнули, что при включении в списки приоритетом обладают следующие категории граждан: студенты, люди, находящиеся в затруднительном положении, также те, кто проходит курс лечения.

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