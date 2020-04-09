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Евро

Курс валют на пятницу: евро вновь опустится ниже психологического барьера

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200409/29829345/kurs-valyut-na-pyatnitsu-evro-vnov-opustitsya-nizhe-psikhologicheskogo-barera.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 10 апреля.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Таким образом, американская валюта "похудеет" еще на 30 банов и установится на отметке в 18.2774 лей. Ничуть не лучше обстоят дела евро. Он вновь опустится ниже психологического барьера в 20 леев и будет стоить 19.8465 лей.

Такую же тенденцию сохраняют и румынский лей вместе с украинской гривной. Национальная валюта Румынии подешевеет на 6 банов и будет стоить 4.1626 лей. А гривна подешевеет на один бан и установится на отметке в 0.6694 лей.

Зато, хоть и не существенно, подорожает рубль. В пятницу он будет стоить 0.2478 лей.

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