Курс валют на пятницу: евро вновь опустится ниже психологического барьера

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 10 апреля.

Таким образом, американская валюта "похудеет" еще на 30 банов и установится на отметке в 18.2774 лей. Ничуть не лучше обстоят дела евро. Он вновь опустится ниже психологического барьера в 20 леев и будет стоить 19.8465 лей.

Такую же тенденцию сохраняют и румынский лей вместе с украинской гривной. Национальная валюта Румынии подешевеет на 6 банов и будет стоить 4.1626 лей. А гривна подешевеет на один бан и установится на отметке в 0.6694 лей.

Зато, хоть и не существенно, подорожает рубль. В пятницу он будет стоить 0.2478 лей.

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