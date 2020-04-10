Омбудсмен рекомендовал властям выпустить на свободу часть заключенных

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Под категории, упомянутые правозащитниками, подпадают лица, которые не представляют опасности для общества, достигшие возраста 60 лет, инвалиды и несовершеннолетние, сообщили в офисе омбудсмена.

Офис народного адвоката обращает внимание на то, что тюремные больницы не обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы медицинскую помощь всем инфицированным заключённым, в случае распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях. Правозащитники уточнили, что сохранение здоровья заключенных – это не только интерес самих заключенных, а и общества в целом, поскольку тюрьма может оказаться очагом распространения COVID-19.

"К настоящему моменту, в пенитенциарной системе содержатся 6600 человек. Факт перенаселенности тюрем является очевидным и признанным властями", - сообщили в организации.

Правозащитники подчеркнули, что в условиях менее 4 квадратных метров на человека содержаться 4150 заключенных, более четырех квадратных метров на человека – 2619 осужденных. Предел количества заключенных, обозначенный Национальной пенитенциарной администрацией, составляет 6753 человек.

"Офис омбудсмена считает, что освобождение определенной категории осужденных в целях предотвращения перенаселения и распространения пандемии может оказать положительное влияние на ситуацию в целом и на бюджет в частности", - заявили в организации.

Таким образом, продолжили правозащитники, действующее законодательство предусматривает ряд инструментов, которыми власти могут воспользоваться: освобождение от уголовного наказания, осуждение с отсрочкой исполнения приговора, досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом приговора, освобождение от наказания несовершеннолетних, освобождение от наказания тяжелобольных, амнистия, помилование и т.д.

В офисе народного адвоката сообщили, какие категории заключенных могут быть освобождены: лица, которые не представляют опасности для общества, которые достигли возраста 60 лет и более, страдающие от тяжелых или неизлечимых заболеваний, инвалиды I и II группы. Кроме того, правозащитники сообщили, что могут быть выпущены заключенные, которые впервые осуждены и те, кто отбыл две трети наказания. Но в зависимости от тяжести совершенного преступления.

К настоящему моменту в молдавских тюрьмах также действует специальный режим. Предварительно он продлится до 12 апреля текущего года. Режим предусматривает запрет на встречи и свидания с заключенными, а также на передачи. С другой стороны, администрация разрешила заключенным проводить видеоконференции со своими близкими, а также вдвое увеличила длительность телефонных звонков, на которые осужденные имеют право.

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