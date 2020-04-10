НКФР рекомендовала кредитным компаниям воздержаться от выплат дивидендов

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) призвала страховщиков разработать план антикризисных мер, а небанковские кредитные компании сфокусироваться на пересмотре контрактных условий, касающихся сроков оплаты и предоставления льгот заемщикам.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) призвала микрофинансовые организации сфокусироваться на внедрении смягчающих программ в отношении заемщиков.

Приостановка выплат дивидендов и иных форм распределения капитала необходима для поддержания жизнеспособности, сообщили в надзорном органе.

Таким образом, в комиссии рекомендовали акционерам и менеджменту страховых компаний и учредителей кредитных небанковских организаций не прибегать к решениям, касающимся выплат дивидендов или иных форм распределения капитала. В учреждении подчеркнули, что это необходимо для поддержания жизнеспособности соответствующих участников финансового рынка в условиях режима чрезвычайного положения.

В то же время надзорный орган призвал страховщиков разработать план антикризисных мер, а небанковские кредитные компании сфокусироваться на пересмотре контрактных условий, касающихся сроков оплаты и предоставления льгот заемщикам.

"Необходимо внедрение смягчающих программ в отношении потребителей небанковских услуг", - добавили в НКФР.

В начале апреля Национальный банк Молдовы также рекомендовал коммерческим банкам (КБ) воздержаться от выплат дивидендов до 30 сентября. Финрегулятор пояснил, что это решение связано с необходимостью смягчения последствий, вызванных COVID-19, и необходимостью сохранения достаточного уровня капитала и стабильности КБ.

Банкам рекомендуется продолжать продвигать адекватную программу для признания и покрытия неблагоприятных рисков, осуществлять разумное планирование капиталов и ликвидности, а также надежное управление рисками.

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