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Ветки цветущей черешни.

Погодные рекорды Молдовы 10 апреля

© Sputnik / Валерий Шустов
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200410/29828539/pogodnye-rekordy-moldovy-10-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Наиболее холодный воздух 10 апреля на территории Молдовы был зафиксирован более века назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1892 году в этот день среднее дневное значение составило -4,1 градуса.

А температурный максимум 10 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1973 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +26,7 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями выражается цифрой в 30,8 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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