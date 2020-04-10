Минздрав представил обновленные данные по ситуации с коронавирусом

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. К утру пятницы в Молдове зарегистрирована тысяча 289 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
Таким образом, по словам главы ведомства, всего на заражение COVID-19 были проверены 6271 человек. Что касается инфицированных, Думбрэявяну отметила, что 119 пациентов заразились за пределами страны, а в 1170 случаях речь идет о внутренней передаче инфекции.
"143 человека находятся в тяжелом состоянии, среднее состояние здоровья у 433 пациентов. Еще 8 человек подключены к искусственной вентиляции легких", - заявила министр здравоохранения.
Общее количество выздоровевших достигло 56 человек. Из них шесть человек были выписаны из больницы в течение четверга.
Коронавирус в Молдове
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