Работа КПП "Окница-Сокиряны" и "Ларга-Кельменцы" приостановлена

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Украина вновь приостановила движение через КПП "Сокиряны" и "Кельменцы", сообщили в Пограничной полиции Молдовы.
Таким образом, молдавская сторона не может возобновить работу контрольно-пропускных пунктов "Окница" и "Ларга".
В среду было принято решение, что возобновить движение через соответствующие КПП предполагалось 10 апреля. Однако, в связи с возникшими проблемами Погранполиция рекомендует гражданам воспользоваться пунктом "Атаки-Могилев-Подольский".
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