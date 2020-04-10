Работа КПП "Окница-Сокиряны" и "Ларга-Кельменцы" приостановлена

Ожидалось, что контрольно-пропускные пункты на севере республики возобновят работу 10 апреля, но этого не произошло.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Украина вновь приостановила движение через КПП "Сокиряны" и "Кельменцы", сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

Таким образом, молдавская сторона не может возобновить работу контрольно-пропускных пунктов "Окница" и "Ларга".

В среду было принято решение, что возобновить движение через соответствующие КПП предполагалось 10 апреля. Однако, в связи с возникшими проблемами Погранполиция рекомендует гражданам воспользоваться пунктом "Атаки-Могилев-Подольский".

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