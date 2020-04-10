Следующие два месяца Виорел Морарь проведет под судебным надзором

Мера пресечения в отношении экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря была избрана в рамках первого уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и подлоге.

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Судебный надзор в отношении экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря будет действовать до июня текущего года, если его не отменит Апелляционная палата. Соответствующую информацию для Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мария Виеру.

Руководитель пресс-службы подчеркнула, что кишиневский суд полностью удовлетворил запрос прокурора и поместил экс-главу АП под судебный контроль. Виеру добавила, что мера пресечения была удовлетворена в рамках первого уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Морарь был арестован в начале января этого года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Позже прибавились еще несколько правовых квалификаций - вмешательство в осуществление правосудия, незаконное обогащение, а также отмывание денег.

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Итог – бывший глава Антикоррупционной прокуратуры провел чуть более месяца под предварительным арестом. Затем, в середине февраля, инстанция выпустила его под судебный контроль, отклонив таким образом требование прокуроров о продлении ареста на 60 суток.

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