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Заседание кабинета министров РМ

Кабмин выделит дополнительные 5 миллионов на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (586)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200410/29842959/kabmin-vydelit-dopolnitelnye-5-millionov-na-borbu-s-covid-19.html

Объем интервенционного фонда, из которого будут выделены средства, увеличился до 51 миллиона леев благодаря пожертвованиям.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Правительство выделило более 5 миллионов леев на приобретение защитных комбинезонов для медрабтников. Также деньги пойдут на единовременные пособия сотрудникам системы здравоохранения, которые заразились коронавирусом. Соответствующее решение кабмин принял в пятницу.

По словам главы Минфина Серджиу Пушкуца, в интервенционный фонд правительства поступили дополнительные 13,5 миллионов леев.  Это пожертвования, которые сделали граждане Молдовы и хозяйствующие субъекты на борьбу с распространением коронавируса. Таким образом, объем фонда вырос до 51 миллиона леев.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
После решения КС кабмин все равно продолжит оказывать поддержку гражданам

Министр финансов подчеркнул, что в целях выполнения распоряжений комиссии по чрезвычайным ситуациям, кабмин выделит 5,4 миллиона леев Минздраву для приобретения защитных медицинских комбинезонов.

Кроме того, будут выделены 464 тысячи леев для единовременного пособия работникам системы здравоохранения, заразившимся коронавирусом.

Премьер Ион Кику подчеркнул, что средства пожертвовали простые граждане, хозяйствующие субъекты и политические партии.

"Я хочу поблагодарить всех за вклад в общие усилия для борьбы с пандемией", - подчеркнул глава кабмина.

К настоящему моменту в Молдове общее число заразившихся коронавирусом достигло 1438 человек. Также зафиксированы 29 смертей, а общее количество излечившихся достигло 56 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (586)

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