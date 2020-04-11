Судебные инстанции будут наделены дополнительными полномочиями

Законопроект о поправках к Кодексу о конституционной юрисдикции должен привести норму в соответствие с решением Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Правительство дало положительное заключение законопроекту, наделяющему правом судей обращаться в Конституционный суд. Соответствующее решение принято на заседании кабмина.

"Проект предусматривает право судебных инстанций всех уровней и Высшего совета магистратуры обращаться в Конституционный суд посредством инструмента исключительного случая неконституционности", - заявил докладчик, министр юстиции Фадей Нагачевский.

Тем временем, автор законопроекта, депутат Василе Боля, указывает, что он разработан в соответствии с решением КС. Народный избранник пояснил, что поправки предусматривают наделение судебных инстанции и ВСМ, в качестве органа судебного самоуправления, правом обращения в КС для обеспечения контроля конституционности юридических актов.

Постановление, на которое ссылается автор законопроекта, было утверждено Конституционным судом еще в феврале 2016 года. Тогда КС обязал инстанции всех уровней обращаться в суд, если конституционность законов, которые подлежат применению при разрешении судебных процессов, вызывают сомнения.

При этом, в постановлении особо подчеркнуто, что судебные инстанции не вправе высказываться по существу запроса или конституционности оспариваемых положений. Они должны ограничиться проверкой соблюдения требований к обращению.

На протяжении последних трех лет суды де-факто пользовались этим правом. Однако это провоцировало юридическую коллизию между постановлением и Законом о конституционной юрисдикции. В текущей редакции закона строго прописаны субъекты, которые обладают полномочиями на обращение. Это президент, кабмин, Минюст, Высшая судебная палата, генпрокурор, депутаты и Народное собрание Гагаузии.

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