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Карантин.

Пынзарь: солдаты оказывают поддержку властям там, где она необходима

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200413/29862901/pynzar-voennye-okazyvayut-podderzhku-vlastyam-tam-gde-ona-neobkhodima.html

Глава оборонного ведомства Александр Пынзарь отчитался о работе военнослужащих в борьбе с коронавирусом в Молдове.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik.  Минобороны Молдовы задействовало около тысячи солдат в различных мероприятиях по противодействию распространения COVID-19, отметил глава ведомства Александр Пынзарь.

"Наши военные продолжают оказывать поддержку властям там, где она необходима. На прошлой неделе улицы Кишинева, Бельц и Кагула патрулировали свыше 600 военнослужащих", - написал министр.  

Пынзарь подчеркнул, что сто военных были включены в работу по обустройству карантинного центра COVID-19 на Moldexpo. Еще около 70 военнослужащих и 11 единиц бронетехники были командированы на контрольные пункты, установленные при въезде в населенные пункты Сорока, Карахасань, Талмаза и Штефан-Водэ. Один взвод осуществил дезинфекцию почтовых офисов.

К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 1662 случая заболевания коронавирусом нового типа - такие данные обнародовал Минздрав республики. 

В 121 случае речь идет об "импорте инфекции", а в 1 541 эпизоде передача вируса произошла внутри страны.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 107 человек, скончались - 35.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (625)

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