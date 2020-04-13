Пынзарь: солдаты оказывают поддержку властям там, где она необходима

Глава оборонного ведомства Александр Пынзарь отчитался о работе военнослужащих в борьбе с коронавирусом в Молдове.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Минобороны Молдовы задействовало около тысячи солдат в различных мероприятиях по противодействию распространения COVID-19, отметил глава ведомства Александр Пынзарь.

"Наши военные продолжают оказывать поддержку властям там, где она необходима. На прошлой неделе улицы Кишинева, Бельц и Кагула патрулировали свыше 600 военнослужащих", - написал министр.

Пынзарь подчеркнул, что сто военных были включены в работу по обустройству карантинного центра COVID-19 на Moldexpo. Еще около 70 военнослужащих и 11 единиц бронетехники были командированы на контрольные пункты, установленные при въезде в населенные пункты Сорока, Карахасань, Талмаза и Штефан-Водэ. Один взвод осуществил дезинфекцию почтовых офисов.

К утру понедельника в Молдове зарегистрированы 1662 случая заболевания коронавирусом нового типа - такие данные обнародовал Минздрав республики.

В 121 случае речь идет об "импорте инфекции", а в 1 541 эпизоде передача вируса произошла внутри страны.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. К настоящему моменту выздоровели 107 человек, скончались - 35.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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