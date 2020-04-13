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Здание Конституционного суда Молдовы.

КС поставил точку: судьи признали неконституционным закон кабмина

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200413/29869545/ks-postavil-tochku-sudi-priznali-konstitutsionnym-zakon-kabmina.html

Конституционный суд признал документ, утвержденный под ответственность правительства, не соответствующим Основному закону страны.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Закон о мерах поддержки граждан и предпринимателей в условиях режима чрезвычайного положения - неконституционен. Соответствующее решение КС принял в понедельник.

Конституционный суд удовлетворил запросы ряда оппозиционных депутатов о признании несоответствующим Основному закону страны некоторых норм, утвержденных правительством. У народных избранников претензии возникли к изменениям налогово-бюджетного законодательства. Однако суд признал весь пакет поправок неконституционными:

"Закон №56 признается неконституционным (…) в связи с нарушением конституционной процедуры принятия правительством ответственности перед парламентом". 

Тем не менее, некоторые положения нормы все же будут действовать. Правда, на основе решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое было одобрено в пятницу, 10 апреля. В частности, правительство будет выплачивать пособия по безработице в размере 2775 леев, в том числе тем категориям лиц, которые ранее не попадали под критерии, необходимые для получения помощи. Останется в силе и поддержка малообеспеченных семей – увеличение размера минимальной гарантированной заработной платы до 1300 леев, а также увеличение пособия на ребенка до 975 леев.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
КС приостановил действие закона кабмина о поддержке граждан: что это значит

Кроме того, комиссия утвердила следующие меры для помощи отечественному бизнесу: субсидирование расходов работодателя, связанных с выплатой зарплаты в случае технической безработицы или простоя, освобождение от уплаты патента патентообладателям, приостановившим работу на период ЧП. Также будут отсрочены до 25 июня местные взносы для хозяйствующих субъектов, которые временно прекратили свою работу.

В четверг Конституционный суд принял решение временно прекратить действие закона, одобренного правительством, о поддержке населения и отечественного бизнеса. Хотя оппозиционные депутаты запросили приостановить лишь несколько положений, предусмотренных соответствующей нормой.

"Во избежание негативных последствий для конституционного строя, суд считает, что приостановления действия оспоренных норм недостаточно. Необходимо полностью прекратить действие Закона №56 до урегулирования этого вопроса", - гласит решение КС.

В четверг, 2 апреля, депутаты должны были заслушать премьера по законопроекту, утвержденному правительством. Однако, этого так и не произошло – в парламенте не собрался кворум. В этом случае у парламентской оппозиции была возможность в течение трех дней вынести вотум недоверия кабинету министров. Впрочем, ни одна из фракции этого так и не сделала. Оппозиционеры пошли по иному пути и решили оспорить некоторые положения закона в Конституционном суде.

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