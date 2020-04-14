COVID-19 в Молдове: Минздрав представил новые данные

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну рассказала, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. К утру вторника в Молдове зарегистрированы 1712 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила во вторник министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего были изучены результаты 8149 тестов", - заявила Думбрэвяну.

По её словам, в 123 случаях вирус был завезен, в остальных 1589 случаях речь идет о внутренней передаче.

Думбрэвяну добавила, что в тяжелом состоянии здоровья находятся 188 человек, у 488 пациентов среднее состояние здоровья.

Еще 17 человек подключены к искусственной вентиляции легких.

Кроме того, на протяжении понедельника были выписаны 27 человек, а общее количество выздоровевших достигло 134 человек.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova