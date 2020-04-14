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Ministerul Sănătății

COVID-19 в Молдове: Минздрав представил новые данные

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (646)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200414/29874343/covid-19-v-moldove-Minzdrav-predstavil-novye-dannye.html

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну рассказала, в каком состоянии находятся пациенты, госпитализированные с коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. К утру вторника в Молдове зарегистрированы 1712 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила во вторник министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего были изучены результаты 8149 тестов", - заявила Думбрэвяну.

По её словам, в 123 случаях вирус был завезен, в остальных 1589 случаях речь идет о внутренней передаче.

Думбрэвяну добавила, что в тяжелом состоянии здоровья находятся 188 человек, у 488 пациентов среднее состояние здоровья.

Еще 17 человек подключены к искусственной вентиляции легких.

Кроме того, на протяжении понедельника были выписаны 27 человек, а общее количество выздоровевших достигло 134 человек.   

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (646)

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