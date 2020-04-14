13:39 14 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Заседание кабинета министров РМ

Кабмин повторно возьмет на себя ответственность за меры поддержки бизнеса

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
27220
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200414/29874418/kabmin-povtorno-vozmet-na-sebya-otvetstvennost-za-mery-podderzhki-biznesa.html

Правительство вновь возьмет на себя ответственность за меры поддержки бизнеса – закон, признанный КС неконституционным.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Уже на этой неделе правительство утвердит проект поправок к госбюджету для выделения дополнительных средств области здравоохранения и соцзащиты. Об этом в соцсетях написал председатель кабмина Ион Кику.  

"Меры, включенные в закон, которые не могут быть утверждены комиссией по чрезвычайным ситуациям, будут повторно одобрены правительством на этой неделе", - написал премьер.
Здание Конституционного суда Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
КС поставил точку: судьи признали неконституционным закон кабмина

Правительство утвердит проект поправок к госбюджету. Они предусматривают выделение дополнительных средств системе здравоохранения, соцзащиты и меры по поддержке бизнеса. 

Речь идет о сокращении ставки НДС для сектора HoReCa, устранении двойного налогообложения производителей, поставляющих товары в магазины duty free. Также будет введён налог в размере 50 процентов на сбор в 9 евро, действующий в аэропорту Кишинева и т.д.  

По словам председателя кабмина, если до 26 апреля общее количество зараженных коронавирусом не превысит 3 тысяч, то власти могут восстановить большинство видов экономической деятельности, в том числе сектор HoReCa.

"Для этого ближайшие две недели мы должны соблюдать еще строже санитарно-эпидемиологические нормы", - резюмировал премьер.

Накануне Конституционный суд признал несоответствующими Главному закону страны нормы по поддержке населения и бизнеса в условиях режима ЧП, одобренные под ответственность кабмина. Такое решение было принято в связи с нарушением процедуры взятия ответственности правительством перед парламентом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

После решения КС кабмин все равно продолжит оказывать поддержку гражданам
КС приостановил действие закона кабмина о поддержке граждан: что это значит


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Талмаза, где введен карантин
Населенные пункты в Молдове, закрытые на карантин - фото
Российские военные продезинфицировали госпиталь в Сербии
Российские военные продезинфицировали госпиталь в сербском городе Ниш
Карта Агро
Карта Sputnik: где купить фермерские продукты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться