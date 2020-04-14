Кабмин повторно возьмет на себя ответственность за меры поддержки бизнеса

Правительство вновь возьмет на себя ответственность за меры поддержки бизнеса – закон, признанный КС неконституционным.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Уже на этой неделе правительство утвердит проект поправок к госбюджету для выделения дополнительных средств области здравоохранения и соцзащиты. Об этом в соцсетях написал председатель кабмина Ион Кику.

"Меры, включенные в закон, которые не могут быть утверждены комиссией по чрезвычайным ситуациям, будут повторно одобрены правительством на этой неделе", - написал премьер. © Sputnik / Miroslav Rotari КС поставил точку: судьи признали неконституционным закон кабмина

Правительство утвердит проект поправок к госбюджету. Они предусматривают выделение дополнительных средств системе здравоохранения, соцзащиты и меры по поддержке бизнеса.

Речь идет о сокращении ставки НДС для сектора HoReCa, устранении двойного налогообложения производителей, поставляющих товары в магазины duty free. Также будет введён налог в размере 50 процентов на сбор в 9 евро, действующий в аэропорту Кишинева и т.д.

По словам председателя кабмина, если до 26 апреля общее количество зараженных коронавирусом не превысит 3 тысяч, то власти могут восстановить большинство видов экономической деятельности, в том числе сектор HoReCa.

"Для этого ближайшие две недели мы должны соблюдать еще строже санитарно-эпидемиологические нормы", - резюмировал премьер.

Накануне Конституционный суд признал несоответствующими Главному закону страны нормы по поддержке населения и бизнеса в условиях режима ЧП, одобренные под ответственность кабмина. Такое решение было принято в связи с нарушением процедуры взятия ответственности правительством перед парламентом.

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