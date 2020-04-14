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Министерство Обороны РМ

Минобороны перебросило солдат и бронетехнику в Глодяны

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200414/29875677/minoborony-perebrosil-soldat-i-bronetekhniku-v-glodyany.html

Техника и личный состав оборонного ведомства были размещены в городе в связи с введением карантина.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Глава министерства обороны Александру Пынзарь призвал жителей населенного пункта сохранять спокойствие и продемонстрировать уважительное отношение к военнослужащим. 

Министр обороны напомнил, что в соответствии с решением комиссии по ЧС с понедельника в Молдове введены ограничения передвижения жителей Глодян. Для этих целей в город были переброшены 20 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", а также 4 единицы спецтехники 22 миротворческого батальона.

Глава ведомства обратился к жителям Глодян и призвал горожан продемонстрировать уважение к солдатам и подчиниться введённым властями карантинным ограничениям.

"Мы нуждаемся в ваших поддержке и понимании, дабы общими усилиями преодолеть эту ситуацию", - написал Пынзарь в соцсетях.

В понедельник комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести карантин в Глодянах в связи со вспышкой коронавируса, зафиксированной в городе. Таким образом, число населенных пунктов, закрытых сейчас на карантин в Молдове, достигло пяти. Ранее карантин был объявлен в городах Сорока и Штефан-Водэ, а также в селах Карахасаны и Талмаза района Штефан-Водэ.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (646)

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