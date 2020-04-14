Что предусматривает карантин, установленный в Глодянах

Ограничительные меры предварительно будут действовать две недели и при условии, что динамика распространения коронавируса в населенном пункте будет отрицательной.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям на уровне районного совета Глодян ввела в городе карантин. Это значит, что доступ в населенный пункт будет только у его жителей и сотрудников некоторых районных служб.

Таким образом, число населенных пунктов в Молдове, в которых действует подобный режим, достигло пяти. Ранее карантин был объявлен в городах Сорока и Штефан-Водэ, а также в селах Карахасань и Талмаза района Штефан-Водэ.

Ограничительные меры в Глодянах были введены в 8 утра во вторник. При въезде в город, являющийся районным центром, установлены три пропускных пункта.

Что касается территории района, то доступ будут иметь только определенные сотрудники полиции, системы здравоохранения, различных районных предприятий, а также почты.

Председатель Глодянского района Ион Кожокару в обращении к жителям района во вторник подчеркнул, что карантин как таковой коснется исключительно города.

"Многие неверно трактуют положения карантина и думают, что закрыты будут все населенные пункты района. Это не так", - заявил Кожокару.

Он кроме того подчеркнул, что в город, за исключением госслужащих, доступ получат только его жители: "Они смогут въехать в населенный пункт, но не выехать".

Комиссия, кроме того, поручила инспекторату полиции Глодян установить форму отчётности въездов и выездов в городе. А примэрия Глодян должна изучить возможность снабжения городских магазинов продовольственными товарами два раза в неделю.

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