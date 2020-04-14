Председатель КС объяснил, что обсуждал по телефону с президентом

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Глава Конституционного суда Владимир Цуркан объяснил, почему взял самоотвод от рассмотрения запроса оппозиции во время заседания КС в понедельник. Свою позицию он озвучил во время брифинга во вторник.

Председатель Конституционного суда сообщил, что глава государства связался с ним 9 апреля после решения КС. Цуркан подчеркнул, что президент хотел понять, каковы будут юридические эффекты постановления.

"В условиях режима чрезвычайного положения я воспринял этот звонок как намерение главы государства проинформироваться из первоисточника. Я объяснил ему, что закон будет приостановлен до рассмотрения по существу этого вопроса", - отметил председатель КС.

Он добавил, что дискуссию о том, кто и как голосовал стороны не вели. Он подчеркнул, что в ней и не было никакого смысла, потому что решение суда уже было принято. Цуркан добавил, что во избежание спекуляций и всяких подозрений он принял решения взять самоотвод.

"Различные заявления о том, что кто-то кого-то о чем-то просил или требовал, безосновательны и сугубо политические. Из этих соображений я не хочу ввязываться в эти споры", - подчеркнул председатель КС.

В понедельник Конституционный суд рассмотрел запрос оппозиции о конституционности некоторых норм закона, утвержденного под ответственность правительства. Однако заседание состоялось в отсутствии председателя КС – он взял самоотвод.

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