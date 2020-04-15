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Школьник во время дистанционного обучения дома.

Экзамены в начальной и средней школах могут быть отменены

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200415/29892853/ekzameny-v-nachalnoy-i-sredney-shkolakh-mogut-byt-otmeneny.html

Распространение короновируса внесло свои коррективы в организацию образовательного процесса в Молдове.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Выпускники средней школы смогу поступить в лицей и учреждения профессионального образования с помощью справки, которая будет составлена в соответствии со средними оценками по профильным предметам. Об этом заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров на брифинге в среду.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, министерство считает необходимым отменить общее тестирование в начальной школе", - сообщил глава ведомства.

По его словам, такое же решение, может коснуться и средней школы.

Пустая классная комната в начальной школе
© AFP 2020 / ROB ENGELAAR
С 11 марта приостанавливается обучение в образовательных учреждениях Молдовы
Министр подчеркнул, в ближайшем будущем этот проект будет направлен на рассмотрение комиссии по ЧС. Шаров считает, это никак не скажется на завершении цикла начального образования. 

Что касается учащихся девятых классов, то они получат справки о завершении средней школы на основе средних оценок по профильным предметам за 7 – 9 класс.

"С этим документом школьники смогут поступить в лицеи или учреждения профессионального образования", - заявил руководитель ведомства.

В отношении выпускников лицеев, как сказал Шаров, окончательное решение министерство образования примет только, когда ученики получат доступ в школы. Однако, к настоящему моменту в приоритетном порядке рассматривается возможность переноса экзаменов на степень бакалавра на конец июня – начало июля. Но только в том случае, если к этому моменту кризис будет преодолен.

Коронавирус в Молдове

По состоянию на среду в стране лабораторно подтверждёны 1914 случаев заражения COVID-19. Еще 135 эпизодов инфицирования были установлены на основе клинико-эпидемиологических критериев.

Излечился от коронавируса 171 человек. Летальных исходов - 46.

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В Минздаве напомнили, что в период пандемии крайне важно как можно реже выходить из дома. Наиболее подвержены риску заражения пожилые люди.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (695)

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