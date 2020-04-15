Экзамены в начальной и средней школах могут быть отменены

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Выпускники средней школы смогу поступить в лицей и учреждения профессионального образования с помощью справки, которая будет составлена в соответствии со средними оценками по профильным предметам. Об этом заявил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров на брифинге в среду.
"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, министерство считает необходимым отменить общее тестирование в начальной школе", - сообщил глава ведомства.
По его словам, такое же решение, может коснуться и средней школы.
Что касается учащихся девятых классов, то они получат справки о завершении средней школы на основе средних оценок по профильным предметам за 7 – 9 класс.
"С этим документом школьники смогут поступить в лицеи или учреждения профессионального образования", - заявил руководитель ведомства.
В отношении выпускников лицеев, как сказал Шаров, окончательное решение министерство образования примет только, когда ученики получат доступ в школы. Однако, к настоящему моменту в приоритетном порядке рассматривается возможность переноса экзаменов на степень бакалавра на конец июня – начало июля. Но только в том случае, если к этому моменту кризис будет преодолен.
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