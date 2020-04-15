Акции, посвященные 75-летию Победы, перенесены на 24 августа

Массовые мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, пройдут в день освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Марш Победы – "Бессмертный полк" и праздничный концерт, посвященный Дню Победы, отложены на конец августа. Об этом в соцсетях написал президент Игорь Додон.

По его словам, в среду состоялось рабочее заседание по вопросу организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В ходе заседания было решено осуществить ранее запланированные акции: реставрацию и благоустройство мемориальных комплексов, наведение чистоты и порядка на воинских кладбищах, визиты к ветеранам на дом, возложение венков высшим руководством страны 9 Мая", - заявил глава государства.

Однако, он подчеркнул, что исходя из кризисной ситуации и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы – "Бессмертный полк", праздничный концерт, посвященный Дню Победы, - переносятся на 24 августа, день освобождения Молдовы от фашистской оккупации.

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